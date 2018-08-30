1230 августа 2018

Нужно ли пробивать кассовый чек, если предприниматель продал гражданину за наличные имущество, которое использовал в предпринимательской деятельности?

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отвечает:

Да, нужно.

Когда бизнесмен продает имущество, которое использовал в предпринимательской деятельности, он действует именно как предприниматель. А значит, поступления от реализации такого имущества – это доходы от предпринимательской деятельности.

Предприниматели обязаны применять ККТ, когда принимают от покупателей-граждан оплату за товары, работы или услуги наличными или электронными средствами платежа. Оплата наличными за имущество, которое предприниматель использовал в бизнесе, – это тоже оплата за товар. Не важно, что продажа бизнесменом своего имущества – это не основной вид его предпринимательской деятельности. Поэтому при продаже такого имущества предприниматель обязан пробить кассовый чек.

Это следует из пункта 2 статьи 5 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ и пунктов 9 и 14 порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей, утвержденного приказом от 13.08.2002 Минфина № 86н, МНС № БГ-3-04/430.

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