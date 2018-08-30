Нужно ли организации-поставщику применять ККТ, зависит от того, кто принимает платежи.

1. Компания заключила договор с банковским платежным агентом. В этом случае напрямую денежные средства от физических лиц на расчетный счет организации не поступают. Банковский платежный агент принимает от клиентов-физлиц платежи на свой специальный банковский счет. Впоследствии эти средства банковский платежный агент перечисляет на специальный банковский счет – поставщика услуг. Это следует из пунктов 16, 18, 19 статьи 4 Закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ.

ККТ в данном случае применяет банковский платежный агент, а организация – поставщик услуг применять ККТ не должна (п. 10 ст. 14 Закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ, п. 9 ст. 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

2. Физлицо вносит оплату через банк. В этом случае банк ККТ не применяет. Обязанность пробивать чеки возникает у компании – поставщика услуг. Это следует из пункта 1 статьи 1.2, пункта 1 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. При этом если физлицо платит по квитанции наличными, то применять ККТ нужно только с 1 июля 2019 года (п. 4 ст. 4 Закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ).

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