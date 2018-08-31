Нет, не нужно.

Онлайн-кассы должны применять организации и ИП при расчетах за товары, работы, услуги (п. 1 ст. 1.2, абз. 21 ст. 1.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Из совокупности норм Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ следует, что ККТ должно применять лицо, которое, в частности, выполняет работы или оказывает услуги и получает за это деньги.

По гражданско-правовому договору с физлицом клиентом является сама организация или ИП, а физлицо оказывает услуги или выполняет работы. Однако применять ККТ должны только организации или ИП (п. 1 ст. 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Поэтому если исполнителем по договору является обычное физлицо, при выплате ему денег применять ККТ не требуется. Вместе с тем, если компания приобретает товары у физлица с целью дальнейшей перепродажи, при выплате денег физлицу нужно применять ККТ. Подтверждают это письма Минфина от 25.07.2018 № 03-01-15/52265, ФНС от 14.08.2018 № АС-4-20/15707, от 10.08.2018 № АС-4-20/15566, УФНС по г. Москве от 14.08.2018 № 17-15/176342.

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