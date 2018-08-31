Ответ на этот вопрос зависит от того, за что удерживали деньги.

Если удержания не связаны с реализованными товарами, работами, услугами, то применять ККТ не нужно. Например, организация удерживает суммы, связанные с компенсацией расходов, которые возникли в процессе трудовой деятельности. Это может быть компенсация стоимости услуг связи, материального ущерба, трудовой книжки и т. д. В этом случае не возникает расчета в целях применения ККТ, поэтому пробивать чеки не нужно (п. 1 ст. 1.2, абз. 21 ст. 1.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Если же компания или ИП удерживает деньги с сотрудника в счет погашения задолженности за проданные ему товары, работы, услуги, нужно пробивать чеки. В этом случае деньги, удержанные с сотрудника, являются расчетом за реализованные товары, работы, услуги (п. 1 ст. 1.2, абз. 21 ст. 1.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Такие разъяснения в письме ФНС от 14.08.2018 № АС-4-20/15707.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>