2331 августа 2018

ФНС вправе потребовать информацию, если аудитор получил ее в ходе аудиторской проверки? Или будут требовать даже то, что стало доступно аудитору, когда он просто консультировал клиента?

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отвечает:

Правила новой статьи позволяют налоговикам потребовать информацию и документы, которые компания передала вне аудиторской проверки. Аудиторы оказывают и другие услуги [п. 4 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ].

Например, аудитор может восстанавливать бухучет, составлять налоговую отчетность, консультировать, представлять интересы компании в суде, помогать при реорганизации [п. 1, 2, 4, 5ч. 7 ст. 7 Закона № 307-ФЗ]. Все сведения и документы, которые получил аудитор, вправе потребовать налоговики.

Обратите внимание, новая статья 93.2 НК не разрешает требовать рабочие записи аудитора или документы, которые он составляет на проверке или консультации. Инспекция вправе получить документы и сведения о самой компании. То есть бумаги организации, которые переместились к аудитору.

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