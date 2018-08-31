За непредставление документов инспектор оштрафует аудиторскую компанию на 10 тыс. руб. [п. 2 ст. 126 НК]. Если аудитор не передаст сведения — на 5 или 20 тыс. руб. [ст. 129.1 НК]. Но одновременно аудитору и организации штраф не выпишут.

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Штраф за несдачу запрошенных документов снизили в 35 раз

Отвечать за то, что инспекция не получила документы, будет кто-то один. А кто именно — решат контролеры. Основаниями будут доводы аудитора и компании, их конкуренция, информация, которой располагают налоговики.