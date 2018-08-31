Какое ведомство контролирует организацию детского отдыха?

Детский отдых с прошлого года контролирует Минобрнауки. Оно разрабатывает политику в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья. После того как ведомство реорганизуют, полномочия перейдут к Министерству просвещения (Указ Президента от 15.05.2018 № 215).

На уровне субъектов эту сферу контролируют региональные органы власти. Они определяют региональную политику по детскому отдыху, формируют и ведут реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.