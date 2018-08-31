2031 августа 2018

Какие изменения учитывать в этом году учреждениям, которые организовывают на своей базе детские лагеря?

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отвечает:

Руководство лагерей должно будет заключать договор оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления. Примерную форму такого договора разрабатывает Минобрнауки. Пока приказ ведомства находится в стадии проекта (ID: 01/02/04–18/00079966). Когда форму утвердят, орган власти на региональном уровне, например Департамент образования, должен утвердить свою форму на основании примерной и довести ее до подведомственных учреждений. Учреждения и раньше заключали аналогичные договоры с родителями. Теперь такой порядок станет обязательным.

С этого года лагерям придется написать точную программу туристических маршрутов для детей и согласовать ее с учредителем. Работники обязаны следовать только этими маршрутами, когда поведут детей в турпоходы. Список утвержденных маршрутов органы власти субъектов обязаны разместить на своем сайте.

Если ребенку в лагере что-то не понравится, родители могут подать претензию в письменной или электронной форме. Органы власти рассмотрят обращения по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и разместят ответы на своих сайтах. Причем законодатели в субъектах могут сократить сроки рассмотрения обращений по этим вопросам.

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