1831 августа 2018

Разрешено ли лагерям передавать в безвозмездное пользование или сдавать в аренду объекты недвижимости, когда на территории лагеря находятся дети?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Лагерь может передавать в безвозмездное пользование и сдавать в аренду свое имущество. Но нужно учитывать особенности. Прежде чем заключить договор аренды или безвозмездного пользования, учредитель должен провести оценку и определить последствия заключения договоров. Раньше такую оценку проводили, только когда сдавали имущество в аренду. Договор аренды или безвозмездного пользования не разрешат заключать, если учредитель обнаружит возможность ухудшения условий для жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медпомощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания (п. 4 ст. 13 Федерального закона № 124-ФЗ).

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.