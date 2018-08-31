Лагерь может передавать в безвозмездное пользование и сдавать в аренду свое имущество. Но нужно учитывать особенности. Прежде чем заключить договор аренды или безвозмездного пользования, учредитель должен провести оценку и определить последствия заключения договоров. Раньше такую оценку проводили, только когда сдавали имущество в аренду. Договор аренды или безвозмездного пользования не разрешат заключать, если учредитель обнаружит возможность ухудшения условий для жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медпомощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания (п. 4 ст. 13 Федерального закона № 124-ФЗ).

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