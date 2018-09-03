Да, может до 1 июля 2019 года. При этом, если посредник реализует услуги заказчика от своего имени, он выдает БСО также от своего имени. Если посредник реализует услуги от имени заказчика, выдавать БСО он должен от имени заказчика.

При реализации услуг населению до 1 июля 2019 года можно оформлять полученные от населения деньги БСО или чеком ККТ (п. 8 ст. 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ, ст. 1 Закона от 27.11.2017 № 337-ФЗ).

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Посредник (агент) может оказывать услуги от своего имени или от имени заказчика. Если агент действует от своего имени, он приобретает права и обязанности, связанные с оказанием услуг. Если же агент действует от имени (принципала) заказчика, при оказании услуг права и обязанности возникают у заказчика (п. 1 ст. 1005 ГК).

Поэтому, если посредник реализует услуги от своего имени и за счет заказчика, выписывает БСО или пробивает чек ККТ посредник. А значит, до 1 июля 2019 года посредник может не применять ККТ и вместо кассового чека выдавать БСО от своего имени. Если посредник действует от имени заказчика, выписывает БСО или пробивает чек ККТ заказчик. В этом случае посредник выдает БСО от имени заказчика.

Подтверждают эти выводы письма Минфина от 26.06.2017 № 03-01-15/39999, от 26.06.2017 № 03-01-15/39998, ФНС от 09.08.2018 № АС-4-20/15481 в отношении реализации посредником товаров, услуг.

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