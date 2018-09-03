Не должны до 01 июля 2019 года. После этой даты страховые агенты обязаны применять ККТ.

Организации и предприниматели, которые оказывают услуги населению, вправе не применять ККТ, если выдают бланки строгой отчетности. Вместо чека при продаже страхового продукта страховые агенты выдают квитанцию на получение страховой премии (взноса) по форме № А-7. Не применять кассовую технику при оказании услуг населению можно до 01.07.2019 (п. 8 ст. 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ, ст. 1 Закона от 27.11.2017 № 337-ФЗ).

Страховым агентом может быть физлицо, которое не зарегистрировано как ИП. В этом случае страховщик должен применять ККТ, когда получит деньги от страхового агента, и направить чек или БСО в электронной форме страхователю. Об этом сказано в пункте 11 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

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