163 сентября 2018

Кто должен пробивать чек с признаком «полный расчет» при доставке товара через постаматы в рамках агентских договоров?

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отвечает:

Пробить чек должен продавец.

При получении предоплаты продавец должен выдать чек с признаком расчета «аванс», а при передаче товара – чек с признаком «полный расчет». Подробнее читайте в рекомендации.

Продавец обязан выдать чек при доставке товара каждому покупателю. Чек с признаком «полный расчет» нужно выдать покупателю в момент передачи оплаченного товара. Закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ не предусматривает исключений для случая, когда товар доставляет сторонняя организация. Если не выдать чек, продавцу грозит штраф (п. 2 ст. 14.5 КоАП).

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