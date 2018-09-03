Пробить чек должен продавец.

При получении предоплаты продавец должен выдать чек с признаком расчета «аванс», а при передаче товара – чек с признаком «полный расчет». Подробнее читайте в рекомендации.

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Продавец обязан выдать чек при доставке товара каждому покупателю. Чек с признаком «полный расчет» нужно выдать покупателю в момент передачи оплаченного товара. Закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ не предусматривает исключений для случая, когда товар доставляет сторонняя организация. Если не выдать чек, продавцу грозит штраф (п. 2 ст. 14.5 КоАП).

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