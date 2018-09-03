Ответ зависит от того, каким способом реализуете продукцию и какую систему налогообложения применяете.

В общем случае сельхозпроизводители при продаже своей продукции обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККТ). Ведь они ведут расчеты наличными или же принимают к оплате банковские карты или иные электронные средства платежа. При этом неважно, кто покупатель и за какие товары, работы или услуги он расплачивается. Это следует из статьи 1.1, пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Однако в ряде случаев ККТ можно не применять, если продавец реализует сельхозпродукцию:

в отдаленных или труднодоступных местностях (кроме городов, районных центров, поселков городского типа). То есть только в сельских поселениях, отнесенных к указанным территориям (п. 3 ст. 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, абз. 4 п. 6 ст. 16 Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ). Перечень таких территорий утверждается на региональном уровне.

Кроме того, ИП на ЕНВД и патенте, которые занимаются розничной торговлей, могут до 01.07.2019 не применять ККТ при условии, что предприниматели не имеют наемного персонала.

Это следует из пункта 2 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, статьи 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ, статьи 1 Закона от 27.11.2017 № 337-ФЗ.

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