Отразите выплату в отчетности за девять месяцев.

В раздел 2 попадают выплаты, крайний срок уплаты НДФЛ с которых приходится на последний квартал отчетного периода [письмо ФНС от 21.07.2017 № БС-4-11/14329@]. НДФЛ с доходов, которые вы перечислили 25 июля, надо было заплатить не позднее 26 июля.

Так как вы задерживаете оплату труда, потребуется выплатить компенсацию [ст. 236 ТК]. Дата получения такого дохода — день выплаты [подп. 1 п. 1 ст. 223 НК]. НДФЛ с него надо перечислить также не позднее следующего рабочего дня [п. 6 ст. 226 НК].