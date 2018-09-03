263 сентября 2018

Зарплату и отпускные за март мы смогли перечислить только 25 июля. В каком периоде мы должны отразить эти доходы в разделе 2 расчета 6-НДФЛ?

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отвечает:

Отразите выплату в отчетности за девять месяцев.

В раздел 2 попадают выплаты, крайний срок уплаты НДФЛ с которых приходится на последний квартал отчетного периода [письмо ФНС от 21.07.2017 № БС-4-11/14329@]. НДФЛ с доходов, которые вы перечислили 25 июля, надо было заплатить не позднее 26 июля.

Так как вы задерживаете оплату труда, потребуется выплатить компенсацию [ст. 236 ТК]. Дата получения такого дохода — день выплаты [подп. 1 п. 1 ст. 223 НК]. НДФЛ с него надо перечислить также не позднее следующего рабочего дня [п. 6 ст. 226 НК].

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