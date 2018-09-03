По ставке 30 процентов.

Налогом по ставке 13 процентов облагается доход от трудовой деятельности иностранца с патентом. То есть оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты [ч. 1 ст. 129 ТК]. Оплата обедов к таким выплатам не относится. Это иной доход, который облагается НДФЛ по ставке 30 процентов. Аналогичного мнения придерживаются и чиновники в отношении выплат высококвалифицированным специалистам [письмо Минфина от 16.12.2014 № 03-04-06/64843].

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