Нет, не нужно.

Организация обязана применять ККТ при расчетах за товары, работы, услуги (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Передача имущественных прав (например, уступка по договору цессии права требования долга) не относится к таким операциям. Такой вывод следует из статьи 38 НК. Поэтому, если организация получает оплату за передаваемое право, обязанность применять ККТ у нее не возникает. Аналогичный вывод можно сделать из письма УФНС по г. Москве от 27.10.2004 № 11-17/69171.

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