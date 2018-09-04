Да, нужно. Исключение – ИП без наемного персонала. Они вправе не применять ККТ до 01.07.2019.

Розничная торговля ювелирными изделиями может быть переведена на ЕНВД (коды ОКВЭД2 47.77.2). Плательщики ЕНВД, которые занимаются розничной торговлей, обязаны с 01.07.2018 применять ККТ.

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Какие компании и операции попали под новый Закон о ККТ

Если предприниматель не имеет наемного персонала, он может не применять ККТ до 01.07.2019 при условии выдачи покупателю товарного чека или иного документа, подтверждающего расчет, вместо кассового чека.

Это следует из пункта 2.1 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, статьи 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ, статьи 1 Закона от 27.11.2017 № 337-ФЗ, подпунктов 6, 7 пункта 2 статьи 346.26 НК.

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