Да, должен. Кроме тех ситуаций, когда ККТ можно вовсе не применять.

Ведь именно комиссионер является продавцом по договорам купли-продажи, заключенным от его имени (ст. 990 ГК). Поэтому он обязан применять ККТ, получая наличные от покупателей. Это следует из статьи 1.1, пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ и подтверждается в письме Минфина от 27.07.2017 № 03-07-11/47894.

Не применять ККТ можно только в строго установленных случаях. Эти случаи распространяются и на комиссионера, который участвует в расчетах.

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