Нет, не должен.

Организация обязана применять ККТ при расчетах за товары, работы, услуги (абз. 21 ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Важная статья:

Сами расскажем налоговикам о нарушениях с ККТ

Поступление от комиссионера наличной выручки за товары, реализованные по договору комиссии, не относится к таким операциям. Поэтому ККТ комитент не должен применять. Подтверждает это письмо Минфина от 26.04.2017 № 03-01-15/25252.

В данном случае комитент может принять деньги, оформив приходный кассовый ордер.

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