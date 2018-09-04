Нет, нельзя.

Форма № БСО-11 утверждена письмом Минфина от 11.04.1997 № 16-00-27-14 до вступления в силу Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, который ввел обязанность применять ККТ при покупке металлолома у населения (п. 2 ст. 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Следовательно, принимая от граждан металлолом, организация обязана применять ККТ.

Чек на онлайн-ККТ оформите по общим правилам. Конкретных требований к указанию наименования принятого лома Закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ не устанавливает. В то же время наименование товарам, работам, услугам присваивают на основании:

Например, при приеме металлолома указывайте в чеке:

«лом и отходы стальные» (код по ОКПД 2 38.32.22.110);

«лом и отходы чугунные» (код по ОКПД 2 38.32.22.120);

«лом и отходы меди» (код по ОКПД 2 38.32.23.110);

«лом и кусковые отходы алюминия и алюминиевых сплавов» (код по ОКПД 2 38.32.25.110).

Вес можно показать в количестве, например, 30 кг и т. д. При этом значение реквизита «признак расчета» должно быть «расход».

Кроме того, при приеме металлолома от населения организация обязана составить приемо-сдаточный акт по форме, утвержденной постановлением Правительства от 11.05.2001 № 369. В акте отразите личные данные о гражданине, сдающем лом, в том числе данные документа, удостоверяющего его личность. Об этом сказано в пункте 10 правил, утвержденных постановлением Правительства от 11.05.2001 № 369.

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