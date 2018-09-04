464 сентября 2018

Компания закупила для менеджеров несколько смартфонов стоимостью 30 тыс. руб. Сотрудники будут использовать устройство для общения с заказчиками. Мы вправе списать стоимость смартфона в расходы?

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отвечает:

Да, но потребуется подтвердить, что вы не передавали работникам смартфоны безвозмездно и в собственность.

Имущество, которое приобретает организация, нужно поставить на учет. Например, вы можете учитывать малоценное имущество на забалансовом счете. В таком случае у проверяющих не должно быть претензий.

Аппарат стоимостью менее 100 тыс. руб. не считается амортизируемым имуществом для налога на прибыль (п. 1 ст. 256 НК). Потому в налоговом учете расходы на смартфон спишите единовременно, когда передадите его в эксплуатацию (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК).

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