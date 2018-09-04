234 сентября 2018

В июне вынуждены были перейти на общую систему с упрощенки. Есть отгрузки, за которые еще не получили оплату. В какой строке декларации по налогу на прибыль нужно отразить переходные доходы? В строке 101 приложения 1 к листу 02, то есть как доходы прошлых лет?

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отвечает:

Выручку нужно отражать как доход от реализации.

Когда компания переходит с упрощенной на общую систему, нужно сменить метод учета. Но суть поступлений и трат от этого не меняется. Неоплаченную выручку нужно считать доходом от реализации для налога на прибыль.

Доходы, за которые не поступила плата на упрощенке, нужно признать в месяце, когда начали считать налог на прибыль (подп. 1 п. 2 ст. 346.25 НК). В декларации отразите доходы по строке 010 листа 02. А расходы на проданные товары покажите по строке 030 листа 02 декларации. Не важно, что заплатите поставщику позже.

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