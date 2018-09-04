Можете сразу выбрать ответственное подразделение.

Если появились новые офисы либо у компании поменялся порядок уплаты налога, можно сразу назначить ответственное подразделение (письмо Минфина от 03.07.2017 № 03-03-06/1/41778). Вы сменили ЕНВД на общую систему. Поэтому сообщите налоговикам в течение 10 рабочих дней после того, как закончится отчетный период для налога на прибыль, какой офис ответственный за авансы (абз. 7 п. 2 ст. 288 НК).

Не позднее 12 октября 2018 года отправьте в налоговую по месту, где будете платить налог на прибыль, уведомление 1 (приложение 1 к письму ФНС от 30.12.2008 № ШС-6-3/986). Копию этого документа нужно представить в ИФНС по юридическому адресу. Также нужно направить в инспекции по месту остальных подразделений региона уведомления № 2 (приложение 2 к письму № ШС-6-3/986).