Нет, не нужно.

Компания переходит на уплату только квартальных авансовых платежей, если выручка не превысит в среднем 15 млн руб. за квартал в течение четырех кварталов подряд (п. 3 ст. 286 НК). Когда суммарная выручка за четыре квартала составит меньше 60 млн руб., компания перестает платить ежемесячные авансы.

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Что особенного в квартальных авансах по имущественным налогам

В декларации за полугодие вам не нужно заполнять строки 290–310 листа 2. Также не требуется оформлять подраздел 1.2 раздела 1 декларации (п. 4.3 Порядка, утв. приказом ФНС от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@). Вместе с отчетностью вы вправе представить в инспекцию пояснения о среднеквартальной выручке. Налоговики сами увидят, почему вы не отразили суммы ежемесячных платежей на III квартал.