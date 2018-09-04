Сотрудник вправе обратиться в ФСС за справкой об уплате взносов.

Бизнес — это не трудовая деятельность. Контролеры считают, что предприниматель не вправе сам себе начислять зарплату (письмо Роструда от 27.02.2009 № 358-6-1). С этим согласен и Минфин (письмо от 16.01.2015 № 03-11-11/665).

Даже если работник представит не справку о зарплате, а декларацию о доходах от прошлого бизнеса, это не повлияет на расчет среднего заработка для пособия. Считайте его из МРОТ за время, пока сотрудник был индивидуальным предпринимателем.

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Предприниматели не обязаны перечислять за себя взносы в ФСС (п. 6 ст. 430 НК). Поэтому в страховой стаж не засчитывают время, пока работник был бизнесменом. Но ваш сотрудник перечислял взносы добровольно. Если он платил за год сумму не меньше чем 2,9 процента от 12-кратного МРОТ, этот год ему нужно зачесть в страховой стаж для пособий (п. 6 ст. 4.5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Компания обязана учесть справку о добровольных взносах в ФСС, чтобы определить, какой процент среднего заработка начислить за день болезни. Так нам пояснили в фонде.