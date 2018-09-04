274 сентября 2018

До того как устроиться на работу в нашу компанию, сотрудник был предпринимателем и добровольно платил взносы в ФСС. Сейчас он больше не бизнесмен. Какой документ он может представить вместо справки о зарплате, чтобы ему правильно оплатить больничный?

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отвечает:

Сотрудник вправе обратиться в ФСС за справкой об уплате взносов.

Бизнес — это не трудовая деятельность. Контролеры считают, что предприниматель не вправе сам себе начислять зарплату (письмо Роструда от 27.02.2009 № 358-6-1). С этим согласен и Минфин (письмо от 16.01.2015 № 03-11-11/665).

Даже если работник представит не справку о зарплате, а декларацию о доходах от прошлого бизнеса, это не повлияет на расчет среднего заработка для пособия. Считайте его из МРОТ за время, пока сотрудник был индивидуальным предпринимателем.

Предприниматели не обязаны перечислять за себя взносы в ФСС (п. 6 ст. 430 НК). Поэтому в страховой стаж не засчитывают время, пока работник был бизнесменом. Но ваш сотрудник перечислял взносы добровольно. Если он платил за год сумму не меньше чем 2,9 процента от 12-кратного МРОТ, этот год ему нужно зачесть в страховой стаж для пособий (п. 6 ст. 4.5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Компания обязана учесть справку о добровольных взносах в ФСС, чтобы определить, какой процент среднего заработка начислить за день болезни. Так нам пояснили в фонде.

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