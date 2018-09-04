Ваш сотрудник может получить вычет по расходам на лечение жены, даже если его имени нет в документах на оплату услуг.

Сотрудник вправе получить у работодателя социальный налоговый вычет, если оплачивает лечение своей супруги (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК). Для этого от работника потребуются заявление на предоставление вычета и документ, который подтвердит его право, то есть уведомление из налоговой по форме (приложение 2 к письму ФНС от 16.01.2017 № БС-4-11/500@).

Справку об оплате медицинских услуг в больнице выдают на общую сумму расходов. Минфин считает, что оба супруга могут получить вычет независимо от того, кого из них прописали в справке (письмо от 24.10.2016 № БС-4-11/20142@). Для этого супруги вправе разделить расходы в любых пропорциях (письмо Минфина от 29.09.2016 № 03-04-07/56797). Чтобы получить вычет, один из них может представить в инспекцию оригинал справки, а второй — ее дубликат из медицинского учреждения (письмо Минфина от 31.10.2016 № 03-04-05/63667).

Социальный налоговый вычет предоставят на больничные расходы в сумме не более 120 000 руб. (п. 2 ст. 219 НК).