Спишите расходы как представительские.

Чтобы подписать контракт на поставку и получить прибыль, компания проводит деловые встречи с представителями будущего покупателя. Траты на организацию таких встреч, в том числе на доставку участников, можно списать в расходы.

Вы за свой счет пригласили возможных покупателей на производство, чтобы убедить их приобрести продукцию. Демонстрация того, как создают товар, будет за границей. Но представительские траты списывают независимо от того, где провели встречи (п. 2 ст. 264 НК).

Расходы можно учесть как траты на официальный прием. Стоит запастись документами, которые подтвердят, что вы запланировали и провели не личные, а деловые встречи (письмо ФНС от 08.05.2014 № ГД-4-3/8852). Подойдут план мероприятий, список участников, смета, отчет о затратах и документы об их оплате.