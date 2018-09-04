Вам нужно пересчитать отпускные и вернуть переплату по налогу обратно сотруднику.

Отпускные облагаются НДФЛ. Компания удержит налог, когда выдаст сотруднику деньги. Потом перечислит в бюджет как налоговый агент и отразит в своей отчетности.

Если работник решил уволиться, но уже успел отдохнуть авансом, часть отпускных ему выплатили излишне.

Если сотрудник возвратил деньги в кассу, то теперь это уже не его доход. Поэтому часть НДФЛ с отпускных нужно ему вернуть (письмо Минфина от 30.10.2015 № 03-04-07/62635).

А компания вправе вернуть переплату из бюджета либо зачесть ее в счет будущих платежей (письмо ФНС от 06.02.2017 № ГД-4-8/2085@).