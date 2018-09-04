374 сентября 2018

Наш сотрудник 23 июля ушел в отпуск на 28 дней, а потом решил уволиться 1 августа. Он вернул в кассу часть отпускных за отдых авансом. Сейчас получается, что мы заплатили больше НДФЛ, чем начислили. Что делать с этой переплатой?

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отвечает:

Вам нужно пересчитать отпускные и вернуть переплату по налогу обратно сотруднику.

Отпускные облагаются НДФЛ. Компания удержит налог, когда выдаст сотруднику деньги. Потом перечислит в бюджет как налоговый агент и отразит в своей отчетности.

Если работник решил уволиться, но уже успел отдохнуть авансом, часть отпускных ему выплатили излишне.

Если сотрудник возвратил деньги в кассу, то теперь это уже не его доход. Поэтому часть НДФЛ с отпускных нужно ему вернуть (письмо Минфина от 30.10.2015 № 03-04-07/62635).

А компания вправе вернуть переплату из бюджета либо зачесть ее в счет будущих платежей (письмо ФНС от 06.02.2017 № ГД-4-8/2085@).

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