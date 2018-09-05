Ответ на этот вопрос зависит от того, в каком месте ведется торговля, как она обустроена, какой товар и каким способом реализуют.

Отказаться от применения ККТ можно по двум основаниям.

Первое – торговля на выставке ведется вне магазинов, павильонов и других аналогично обустроенных торговых мест, обеспечивающих показ и сохранность товара. При этом применять ККТ необходимо при торговле непродовольственными товарами с открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений по перечню товаров, который утвержден распоряжением Правительства от 14.04.2017 № 698-р. Такое требование установлено в абзаце 6 пункта 2 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

А второе: товары на выставке реализует ИП без наемного персонала на ЕНВД или патенте. В этом случае освобождение от ККТ действует до 01.07.2019. В этом случае не применять ККТ можно даже при продаже непродовольственных товаров по перечню, который утвержден распоряжением Правительства от 14.04.2017 № 698-р. Чтобы не применять ККТ, нужно выполнить еще одно условие. А именно: по требованию покупателя выдавать документ, подтверждающий получение денег. Например, товарный чек или квитанцию. В документе должны быть обязательные реквизиты. Обратите внимание: этот порядок можно применять, только если других оснований для отказа от ККТ нет.

Это следует из пункта 2.1 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, статьи 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ, пунктов 2 и 4 статьи 1 Закона от 27.11.2017 № 337-ФЗ, письма ФНС от 28.04.2017 № ЕД-4-20/8279.

Во всех остальных случаях, продавая товары за наличные на выставке, пробивать кассовые чеки обязательно. Это следует из статьи 1.1, пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

А какое торговое место считается обустроенным, чтобы можно было подвести свой случай под первое основание и не применять ККТ? Четкого определения на этот счет в законодательстве нет. Ведомства разъясняют, что обустроенность торгового места предполагает его приспособленность не только к показу и сохранности товара, но и к постоянному режиму торговли.

Например, стенд в выставочном помещении и стоящий рядом стол, который служит прилавком, можно признать стационарным торговым местом, то есть обустроенным. Ведь такой способ размещения позволяет показывать товар, а также обеспечить его сохранность – торговое место защищено от неблагоприятных климатических воздействий. И значит, в этом случае придется применять ККТ.

Такой вывод следует из писем Минфина от 11.06.2008 № 03-01-15/7-228, от 21.03.2008 № 03-01-15/3-77 и УФНС по г. Москве от 08.05.2007 № 22-12/042249. Это подтверждает и арбитражная практика (см., например, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25.08.2008 № Ф08-4957/2008). И наоборот, если торговое место признать обустроенным нельзя, нет условий для хранения товара, то продавать на выставке можно и без ККТ.

Но что важно: доказывать принадлежность торгового места к тому или иному типу должны налоговые инспекции. Это следует из положений статьи 26.2 КоАП. Аналогичная точка зрения отражена в постановлениях ФАС Уральского округа от 27.08.2008 № Ф09-6097/08-С1, от 27.08.2008 № Ф09-6148/08-С1, Поволжского округа от 27.12.2006 № А12-14397/06 и от 27.12.2006 № А12-14398/06.

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