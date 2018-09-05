195 сентября 2018

Должна ли курьерская служба – агент выдавать кассовый чек при доставке покупателю товара в момент оплаты наличными или пластиковой картой? Заказ оформлен в интернет-магазине.

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отвечает:

Да, должна.

Все организации и предприниматели при реализации обязаны применять ККТ, если к оплате принимают наличные и пластиковые карты. Это прямо следует из статьи 1.1пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Если с курьерской службой заключен агентский договор, именно она должна пробивать чеки при доставке товара покупателю.

В чеке ККТ должны быть все реквизиты, которые перечислены в пункте 1 статьи 4.7 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. В частности – наименование товара.

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