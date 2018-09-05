Да, можно. А в ряде случаев применять бланки строгой отчетности (БСО) – это обязанность.

Необходимость выдавать БСО зависит от того как работает такси. Возможны три варианта перевозки пассажиров и багажа:

Это следует из статьи 5 Закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ.

Регулярными считаются перевозки по расписанию и маршруту с остановочными пунктами (при соблюдении других требований, установленных разделом II правил, утвержденных постановлением Правительства от 14.02.2009 № 112) (п. 3 и 11 правил, утвержденных постановлением Правительства от 14.02.2009 № 112).

Таксист, который перевозит людей и багаж на регулярной основе (например, водитель маршрутки), получив оплату, обязан выдать пассажиру билет. Билет можно не выдавать, если выдан кассовый чек с реквизитами билета (п. 3 ст. 20 Закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ, п. 42 правил, утвержденных постановлением Правительства от 14.02.2009 № 112). Обязательные реквизиты билетов (в зависимости от срока пользования и типа сообщения) установлены приложением 1 к постановлению Правительства от 14.02.2009 № 112 (п. 43 правил, утвержденных постановлением Правительства от 14.02.2009 № 112). Формировать билет можно как типографским способом, так и с помощью автоматизированных средств (п. 11Порядка, утвержденного постановлением Правительства от 06.05.2008 № 359). Например, кассовый чек можно считать билетом, если в нем есть все реквизиты такого документа (п. 3 ст. 20 Закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ). А если нет, то заменить билет чеком ККТ нельзя.

Легковым называют такси, в котором помимо водителя вмещается еще не более восьми пассажиров. При этом необходимо соблюсти и другие требования, установленные разделом IV правил, утвержденных постановлением Правительства от 14.02.2009 № 112. Это следует из пункта 2 правил, утвержденных постановлением Правительства от 14.02.2009 № 112.

В этом случае пассажиру вместо чека ККТ можно выдать бланк строгой отчетности в виде квитанции с обязательными реквизитами, указанными в приложении 5 к постановлению Правительства от 14.02.2009 № 112 (п. 5 ст. 31 Закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ, п. 111 правил, утвержденных постановлением Правительства от 14.02.2009 № 112). Аналогичная точка зрения отражена в письме ФНС от 30.12.2011 № АС-302/4415.

При перевозке по заказу (например, организация нанимает транспортное средство для ежедневной доставки сотрудников к месту работы) ни кассовый чек, ни бланк строгой отчетности выдавать не придется. При условии, что пассажиры не оплачивают свой проезд, а, например, предъявляют удостоверения, подтверждающие право их проезда в этом транспорте. Такой порядок следует из статьи 27 Закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ и раздела III правил, утвержденных постановлением Правительства от 14.02.2009 № 112.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>