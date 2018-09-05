85 сентября 2018

Наша компания всегда применяла только ЕНВД, но с III квартала мы должны перейти на общую систему. Нам нужно было перечислить первый платеж по налогу на прибыль в июле? И как правильно рассчитать авансы? Ведь в НК нет переходных правил для налога на прибыль, если перестали применять ЕНВД.

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отвечает:

Вы были вправе не перечислять авансовые платежи в июле.

Компания обязана считать налоги по общей системе с начала того квартала, в котором нарушила условия для вмененки. Для этого случая нет переходных правил, чтобы определить налоговую базу по налогу на прибыль. Но есть обязанность исчислять и платить налоги так же, как новой организации (п. 2.3 ст. 346.26 НК).

Компании платят авансы ежеквартально по итогам отчетного периода, а также перечисляют ежемесячные авансовые платежи. Новая компания перечислит первый ежемесячный аванс не раньше, чем пройдет полный квартал после ее регистрации в ЕГРЮЛ (п. 6 ст. 286 НК). После вынужденного перехода с вмененки на общую систему ФНС не требует сразу ежемесячные авансовые платежи. Инспекторы на местах подтвердили.

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