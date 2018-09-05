95 сентября 2018

Иностранный контрагент перевел нам предоплату. Пришло письмо из банка с просьбой представить документы по этой операции. Это законно? Мы можем не отвечать?

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отвечает:

Банк вправе запрашивать документы по валютным сделкам.

Для валютного контроля нерезидентом считается даже та иностранная компания, которая работает в России. Ваши расчеты с контрагентом — это валютные операции, и банк вправе контролировать их (п. 9 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).

Компания обязана ответить на запрос банковской организации и представить документы, которые запросили по сделке (ст. 24 Закона № 173-ФЗ).

Если проигнорировать требование, банк сообщит контролерам, и они решат, какую статью КоАП нарушила компания и сколько составит штраф (п. 9 ст. 23 Закона № 173-ФЗ, ст. 23.60 КоАП).

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