15 сентября 2018

В декабре 2017 года мы выполнили ремонт оборудования на 100 000 руб. В апреле заказчик предъявил нам претензию по качеству и объявил, что ему пришлось самому исправлять недостатки. Мы возместили контрагенту 5000 руб. Как это оформить?

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отвечает:

Попросите у своего контрагента акт о выявленных недостатках.

После того как подрядчик сдал работу, заказчик может обнаружить недостатки. Исполнитель обязан их исправить за свой счет либо возместить заказчику стоимость ремонта (п. 1 ст. 723 ГК).

Заказчик вправе самостоятельно исправить недочеты и потребовать за это возмещение, если такое условие есть в договоре. Если компания не возместит траты добровольно, заказчик может взыскать ущерб через суд (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.06.2017 № Ф07-5077/2017).

Стоимость работ, которую возместили заказчику, подтвердит его смета и претензия по качеству. Выплату обосновать поможет условие в договоре и требование заказчика оплатить его траты. Сумму возмещения спишите как внереализационный расход (подп. 13 п. 1 ст. 265 НК).

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