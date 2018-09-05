Работник вправе получить зарплату за труд.

Первые три дня нетрудоспособности оплачивает работодатель, а не ФСС. Потому с фондом не должно быть споров о возмещении пособия. Но проверяющие могут заподозрить, что работник нарушал режим лечения. В таком случае есть риск, что сотруднику снизят пособие, а компании не полностью возместят расходы.

Ваш работник не нарушал режим, который предписал врач. Ведь в больницу он обратился уже после смены. Поэтому оплатите ему работу. Фонд может посчитать, что работник заболел на день позже, и отказаться возместить пособие за четвертый день болезни. Но в таких спорах суд был на стороне работодателя (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 01.09.2017 № Ф09-4776/17).

Сотрудник, который обратился в больницу после рабочей смены, вправе попросить врача записать следующий день как начало болезни (п. 15 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н). Поступать так сотрудник не обязан, а компании необходимо начислить пособие за все дни болезни. Если перечислите работнику пособие за день, который он отработал до больницы, то безопаснее не учитывать их в расходах по прибыли.