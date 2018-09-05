В данном случае у компании нет дохода.

Компания учитывает во внереализационных доходах пени за то, что контрагент нарушил обязательства по договору (п. 3 ст. 250 НК). Но только в том случае, если должник признал, что обязан заплатить пени. Дата получения такого дохода — день, когда контрагент признал долг (подп. 4 п. 4 ст. 271 НК).

Документом, который подтверждает признание долга и его сумму, может быть акт сверки, письмо контрагента, соглашение о неустойке и пр. (письмо ФНС от 10.01.2014 № ГД-4-3/108@). У вас нет такого документа. А значит, нет оснований, чтобы признавать доходы для налога на прибыль. Налоговики, которых мы опросили, придерживаются такого же мнения.