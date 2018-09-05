Сотрудник отработал в компании пять месяцев и попросил двухнедельный отпуск с последующим увольнением. Нужно ли считать, что заявлением на отпуск с последующим увольнением работник предупредил компанию о своем уходе?
Да. В заявлении сотрудник записал сразу две просьбы — об отпуске и увольнении [ч. 2 ст. 127 ТК]. Вы можете отказать в отпуске не по графику, но не вправе игнорировать информацию о том, что сотрудник хочет уволиться.
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