305 сентября 2018

Сотрудник отработал в компании пять месяцев и попросил двухнедельный отпуск с последующим увольнением. Нужно ли считать, что заявлением на отпуск с последующим увольнением работник предупредил компанию о своем уходе?

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отвечает:

Да. В заявлении сотрудник записал сразу две просьбы — об отпуске и увольнении [ч. 2 ст. 127 ТК]. Вы можете отказать в отпуске не по графику, но не вправе игнорировать информацию о том, что сотрудник хочет уволиться.

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