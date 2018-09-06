Нет, не нужно.

ККТ применяют при расчетах за товары, работы, услуги (абз. 21 ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Адвокатская деятельность не является предпринимательской (ст. 1 Закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ). А значит, результаты такой деятельности нельзя расценивать как продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг. Таким образом, действие Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ не распространяется на адвокатскую деятельность.

Аналогичные разъяснения в письмах Минфина от 07.09.2010 № 03-01-15/7-201, от 02.11.2007 № 03-01-15/14-400, от 24.10.2003 № 16-00-24/45, от 06.05.2004 № 04-01-14/2-59, УФНС по г. Москве от 07.11.2012 № 17-04/106683, от 20.02.2012 № 17-15/14453. Несмотря на то что эти разъяснения ведомства дали до вступления в силу Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ, они актуальны и применительно к действующей редакции Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

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