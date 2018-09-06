176 сентября 2018

Нужно ли применять ККТ при продаже товаров через торговые (кофейные, снековые, бахильные и т. п.) автоматы?

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отвечает:

Если продаете товары через механические торговые автоматы, которые не подключены к электропитанию и принимают монеты, или автоматы по продаже в розлив питьевой воды, применять ККТ не нужно.

В остальных случаях ККТ придется применять. При этом можно использовать одну кассу для всех торговых автоматов. В каждый автомат кассу устанавливать не нужно. Кроме того, торговым автоматам можно не печатать кассовый чек и не отправлять его в электронной форме покупателю. Однако с 1 февраля 2020 года вводится обязательное требование – на дисплеях таких автоматов должен отображаться QR-код для получения кассового чека в электронной форме.

Отметим, что ИП без работников, которые торгуют через автоматы, освобождаются от ККТ до 01.07.2019. Это установлено пунктами 11 и 11.1 статьи 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

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