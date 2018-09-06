Нет, не нужно до 1 июля 2019 года, если обмен происходит без доплаты.

Применять контрольно-кассовую технику (ККТ) обязаны все те организации и предприниматели, которые продают товары за деньги. Сам обмен товарами не является расчетом денежными средствами. Такая операция до 1 июля 2019 года не попадает под действие Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Поэтому, если обмен происходит без доплаты, применять ККТ не нужно.

Покупатель доплатил за товар? В этом случае есть факт расчета денежными средствами. А значит, необходимо применить ККТ. Чек пробейте на сумму доплаты.

Это следует из статьи 1.1, пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Это правило действует до 1 июля 2019 года. С этой даты ККТ нужно будет применять при предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги (п. 4 ст. 4 Закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ). При этом под иным встречным предоставлением подразумеваются в том числе товарообменные операции.

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