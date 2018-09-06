Организации и ИП на ОСНО и УСН вправе не применять ККТ до 1 июля 2019 года, если при расчетах выдают БСО. ИП на патенте вправе не применять ККТ вовсе при условии выдачи документа, подтверждающего прием денег.

Применять ККТ обязаны все организации и предприниматели, которые участвуют в расчетах. В частности, при получении денег за оказанные услуги (абз. 21 ст. 1.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Однако есть исключение из правила. Организации и предприниматели, которые оказывают услуги населению, вправе не применять ККТ до 1 июля 2019 года. Но только в случае выдачи при расчетах БСО. Это указано в пункте 8 статьи 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

Принадлежность к услугам населению определите по классификатору ОКПД 2. В нем указаны услуги:

85.41 – «Услуги по дополнительному образованию детей и взрослых;

85.41.93 – «Услуги в области дополнительного образования вспомогательные».

Следовательно, организации и предприниматели на ОСНО, УСН, которые оказывают услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству, освобождены от применения ККТ до 1 июля 2019 года. Однако, когда выдать БСО невозможно, например при оплате через интернет, репетитор обязан оформить кассовый чек.

Предприниматель на ПСН вправе не использовать кассу, если обучает население. Главное условие – нужно выдать документ, подтверждающий получение денег от клиента с обязательными реквизитами, перечисленными в абзацах 4–12 пункта 1 статьи 4.7 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ (п. 2.1 ст. 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Подтверждает это письмо Минфина от 08.08.2018 № 03-01-15/56045.

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