Нет, не нужно

Организации и предприниматели должны применять ККТ при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги (п. 1 ст. 1.2, ст. 1.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Курортный сбор не включают в сумму оплаты за услуги проживания. Это самостоятельный платеж (п. 1 ст. 8 Закона от 29.07.2017 № 214-ФЗ). Поскольку данный сбор не связан с оплатой за реализованные услуги, пробивать кассовый чек не нужно. Об этом – в письме ФНС от 19.04.2018 № ЕД-4-20/7551.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>