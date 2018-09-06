186 сентября 2018

Нужно ли применять ККТ для подтверждения оплаты курортного сбора?

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отвечает:

Нет, не нужно

Организации и предприниматели должны применять ККТ при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги (п. 1 ст. 1.2ст. 1.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Курортный сбор не включают в сумму оплаты за услуги проживания. Это самостоятельный платеж (п. 1 ст. 8 Закона от 29.07.2017 № 214-ФЗ). Поскольку данный сбор не связан с оплатой за реализованные услуги, пробивать кассовый чек не нужно. Об этом – в письме ФНС от 19.04.2018 № ЕД-4-20/7551.

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