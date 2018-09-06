Запросите у сотрудника объяснение, по какой причине он отсутствовал на работе. Если уважительных причин нет, компания вправе уволить работника.

Больничный лист дает работнику право получить пособие по временной нетрудоспособности. Также листок подтверждает, что сотрудник не был на работе по уважительной причине. Поскольку бюллетень — подделка, пособие работнику не платите (ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Основание — официальный ответ ФСС о том, что листок нетрудоспособности поддельный.

Кроме того, выясните, по какой причине сотрудник отсутствовал на работе. Без уважительных причин дни, которые записаны в поддельном больничном, можно считать прогулами. В таком случае компания вправе уволить сотрудника (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК, апелляционное определение Московского городского суда от 08.09.2017 № 33–34171/2017).

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За поддельный больничный работнику грозит уголовная ответственность. Даже если компания не станет заявлять в полицию, это вправе сделать фонд. Сотрудника компании могут оштрафовать на 80 тыс. руб., привлечь к обязательным работам на срок до 480 часов, исправительным работам на срок до двух лет либо арестовать на срок до шести месяцев (ч. 3 ст. 327 УК).

Каждый листок нетрудоспособности стоит проверять. На подделках часто не бывает водяных знаков либо их рисунок не такой, как на настоящих бюллетенях. Краска на фальшивых листах может осыпаться при сгибе.

Поддельные больничные могут оформлять на настоящих бланках, которые похищают из медучреждений. Списки таких бланков ведет ФСС: fss.ru>«Информация для работодателей»>«Недействительные бланки». Если номер листка нетрудоспособности оказался в базе, ФСС его не оплатит. Поэтому компании стоит проверять каждый больничный на сайте ФСС.