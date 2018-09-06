216 сентября 2018

Сотрудница ушла в ежегодный отпуск по 10 сентября включительно. Во время отдыха она принесла больничный лист по беременности и родам с датой 28 августа. Мы вправе оформить декрет с этой даты, если сотрудница и так отдыхает?

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отвечает:

Пересчитайте отпускные, если сотрудница напишет заявление на декрет с 28 августа.

Нельзя находиться сразу в двух видах отпуска — декретном и ежегодном. Если отпуск по беременности и родам выпал на время очередного, есть два варианта действий.

Сотрудница вправе перенести остаток ежегодного отпуска на другое время и уйти в декрет с 28 августа (ст. 124 ТК). В этом случае возьмите у работницы заявление на декрет, больничный лист и заявление о переносе ежегодного отпуска. Отпускные пересчитайте и попросите сотрудницу вернуть разницу. Удерживать переплату по отпускным из декретного пособия либо зарплаты вы не вправе (ст. 137, 138 ТК).

Работница не обязана уходить в декрет с того дня, который записан в больничном, она может сделать это позже (ст. 255 ТК). В этом случае отпускные не пересчитывайте. Декрет оформите с 11 сентября на основании заявления работницы. Учтите, что время декрета не переносится. Если сотрудница захочет до конца отгулять ежегодный отпуск, выдайте декретные не за 140, а за 126 дней.

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