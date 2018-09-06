136 сентября 2018

Сотрудник ездил в срочную командировку. К авансовому отчету он приложил билет на самолет в бизнес-классе. Директор разрешил компенсировать стоимость перелета. Мы вправе учесть такие расходы?

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отвечает:

Учитывайте расходы, если сможете их обосновать.

Кодекс разрешает учитывать расходы на служебные поездки. В частности, к таким тратам относится стоимость проезда к месту командировки и обратно (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК). Закон не уточняет класс билетов и не ограничивает стоимость проездных документов, которую можно учесть в расходах.

В то же время расходы должны быть обоснованны. Для этого право сотрудников летать бизнес-классом нужно зафиксировать во внутреннем положении, коллективном договоре или приказе руководителя. Так считают столичные налоговики (письмо УФНС по Москве от 26.08.2014 № 16–15/084374).

Если по внутренним правилам работник не имел права на перелет по повышенному тарифу, издайте приказ руководителя. Пусть директор разрешит повышенные траты и запишет причину таких расходов. Например, не было билетов в эконом, а поездка была срочной.

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