266 сентября 2018

Наш работник в этом году оформляет пенсию. Он не просил у нас СЗВ-СТАЖ. Мы все равно должны представить отчет в ПФР? Если мы не сдали отчет, то нас оштрафуют?

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отвечает:

Нет, штрафа не будет.

В течение года компания обязана представлять СЗВ-СТАЖ на будущих пенсионеров. Такой отчет сдают в фонд по просьбе работника [абз. 12 п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ]. Ваш сотрудник не просил оформить на него СЗВ-СТАЖ для пенсии. Значит, штрафовать компанию нет оснований.

Фонду нужны сведения о работе в текущем году, если сотруднику не хватает стажа для пенсии. Поэтому не все просят у работодателя персональный СЗВ-СТАЖ.

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