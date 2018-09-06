Нет, штрафа не будет.

В течение года компания обязана представлять СЗВ-СТАЖ на будущих пенсионеров. Такой отчет сдают в фонд по просьбе работника [абз. 12 п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ]. Ваш сотрудник не просил оформить на него СЗВ-СТАЖ для пенсии. Значит, штрафовать компанию нет оснований.

Фонду нужны сведения о работе в текущем году, если сотруднику не хватает стажа для пенсии. Поэтому не все просят у работодателя персональный СЗВ-СТАЖ.