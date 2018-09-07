Да, нужно. Но только с 1 июля 2019 года.

Если организация принимает денежные средства за оказываемые услуги, она обязана применять ККТ (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Управляющая компания не выполняет работы по капитальному ремонту, но собирает на него средства и оказывает коммунальные услуги (п. 2 ст. 162 ЖК). Взносы за капитальный ремонт входят в структуру оплаты за жилое помещение (подп. 2 п. 2 ст. 154 ЖК). Несмотря на то что уплата взносов не связана напрямую с выполнением работ по капитальному ремонту, собранные средства будут направлены на оплату ремонтных работ.

Если управляющая компания принимает взносы за капремонт на несколько спецсчетов, регистрировать несколько онлайн-касс не нужно. Чтобы провести полученные средства на капитальный ремонт, применяйте одну онлайн-кассу, зарегистрированную на управляющую компанию.

Отметим, что прием платы за капитальный ремонт освобождается от применения ККТ до 1 июля 2019 года (п. 4 ст. 4 Закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ).

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