Нет, не нужно.

Организация обязана применять ККТ, если получает деньги за оказываемые услуги (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Если деньги поступили по ошибке, такие средства не являются платой за услуги. Поэтому, если управляющая компания получила средства по лицевым счетам, которые к ней не относятся, пробивать чек ККТ на эти суммы не нужно.

Ошибочно зачисленные средства верните плательщику. У вас нет права на эти деньги – вы получили их на расчетный счет по ошибке, без оснований, которые предусмотрены законом или договором (ст. 1102 ГК). Если вы затянете с возвратом средств, плательщик сможет требовать с вас уплаты дополнительных процентов (п. 2 ст. 1107, ст. 395 ГК).

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