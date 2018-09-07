167 сентября 2018

Нужно ли пробивать чек ККТ на ошибочно поступившие деньги от граждан за услуги ЖКХ? На счет управляющей компании поступили средства по лицевым счетам, которые данная компания не обслуживает.

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет, не нужно.

Организация обязана применять ККТ, если получает деньги за оказываемые услуги (ст. 1.1п. 1 ст. 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Если деньги поступили по ошибке, такие средства не являются платой за услуги. Поэтому, если управляющая компания получила средства по лицевым счетам, которые к ней не относятся, пробивать чек ККТ на эти суммы не нужно.

Ошибочно зачисленные средства верните плательщику. У вас нет права на эти деньги – вы получили их на расчетный счет по ошибке, без оснований, которые предусмотрены законом или договором (ст. 1102 ГК). Если вы затянете с возвратом средств, плательщик сможет требовать с вас уплаты дополнительных процентов (п. 2 ст. 1107ст. 395 ГК).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.