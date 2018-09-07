Нет, нельзя.

Если ККТ не работает по независящим от организации причинам, это не освобождает от обязанности применить ККТ. В том числе и когда внезапно отключили электроэнергию. Законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ это не предусмотрено. К тому же вы не можете утвердить особый бланк строгой отчетности для такого случая, который позволил бы работать без ККТ. Нельзя воспользоваться и бланком строгой отчетности, утвержденным ранее специально для таких случаев Минфином в письме от 12.03.1999 № 16-00-24-32. Сейчас он не действует. Такие указания есть и в письмах Минфина от 13.02.2006 № 03-01-15/1-32, ФНС от 09.03.2006 № ШТ-6-06/245.

Если после отключения электроэнергии вы все-таки продолжите принимать наличные без применения ККТ, то этим нарушите установленный порядок. А значит, вашей организации и ответственным сотрудникам грозят санкции по статье 14.5 КоАП.

Данную точку зрения поддерживают некоторые суды (см., например, постановления ФАС Дальневосточного округа от 01.04.2008 № Ф03-А51/08-2/884, Волго-Вятского округа от 16.07.2007 № А28-9391/2006-349/27, Западно-Сибирского округа от 14.03.2006 № Ф04-12/2006(19170-А03-32)).

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