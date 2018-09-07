277 сентября 2018

Может ли налоговая инспекция оштрафовать организацию (предпринимателя) за неприменение ККТ при приеме наличных денег через платежные терминалы?

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отвечает:

Да, может.

При приеме наличных денег организации и предприниматели обязаны применять ККТ. Это следует из статьи 1.1пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Никаких исключений для расчетов через терминалы самообслуживания законодательством не предусмотрено. Поэтому, чтобы использовать терминалы для наличных расчетов, их следует оборудовать дополнительными фискальными регистраторами.

Использование терминалов самообслуживания, не имеющих в составе ККТ, включенной в реестр, квалифицируется как деятельность без применения ККТ. Поэтому организации (предприниматели), которые используют такие терминалы, несут административную ответственность (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

Применение ККТ при приеме наличных денег контролирует налоговая инспекция. Она же может привлечь организацию (предпринимателя) к ответственности при обнаружении фактов нарушения законодательства о ККТ. Это следует из статьи 7 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

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